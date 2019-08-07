В Москве ввели в эксплуатацию новое здание для детского хосписа

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В Центральном административном округе Москвы ввели в эксплуатацию новое здание для детского хосписа «Дом с маяком», передаёт НСН со ссылкой на пресс-службу департамента градостроительной политики.
В Москве ввели в эксплуатацию новое здание для детского хосписа
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Проект начали реализовывать в 2015 году. Тогда предусматривалось возведение трёхэтажной пристройки к существующему зданию на Долгоруковской улице, а также строительство четырёхэтажного здания на месте сноса.

На первом и втором этажах нового корпуса размещено 15 одноместных палат, на третьем и четвёртом — офис выездной службы, помещения для координаторов, бухгалтерия, отдел физической терапии и благотворительный магазин.

Ранее «Реальное время» сообщало, что казанский хоспис получил 2,9 млн рублей — грант президента России.

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