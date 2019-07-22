Казанский хоспис получил грант президента России

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Казанский хоспис получил 2,9 млн рублей — грант президента России, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Казанский хоспис получил грант президента России
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Абилитация — это развитие навыков приспособления к жизни, когда полное излечение пациента невозможно. В Татарстане в такой помощи нуждаются более тысячи детей с тяжёлыми хроническими и прогрессирующими заболеваниями.

Хоспис подал заявку на грант, когда стало понятно, что требуется специальная выездная служба.

В рамках проекта запланированы выезды врача, медсестры, психолога и специалиста по ЛФК. Кроме того, хоспис получит кислородные концентраторы и откашливатель, которые в случае необходимости будут бесплатно выдавать семьям с тяжелобольными детьми.

Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кировской области станут производить вакцину от полиомиелита для взрослых.

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