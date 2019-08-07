В Крыму запретили купание на десяти пляжах по требованию Роспотребнадзора

На шести пляжах Алушты и четырёх пляжах Севастополя запретили купание по требованию Роспотребнадзора, сообщает портал «Юга.ру».

Всего в купальный сезон в Крыму работает 455 пляжей, в Севастополе — 36.

Мониторинг качества морской воды показал, что часть проб не соответствует требованиям безопасности по микробиологическим показателям и не отвечает требованиям санитарных правил.

5 августа было запрещено купание на шести пляжах Алушты. 2 августа запретили купаться на севастопольских пляжах «Парк Победы» и «Омега». С середины июля действует аналогичный запрет на «Городском» и «Мраморном».

Ранее телеканал «360» сообщал о новых местах отдыха у воды в Московской области.