Власти рассказали о новых местах отдыха у воды в Подмосковье

Власти рассказали о новых местах отдыха у воды в Московской области, сообщает телеканал «360».

Как заявил вице-губернатор Дмитрий Пестов, к началу купального сезона появится ещё восемь мест, оборудованных всем необходимым.

Они будут расположены в городских округах Балашиха, Дмитровский, Долгопрудный, Жуковский, Чехов, Электросталь, Раменский, Лотошино.

Всего летом 2019 года в регионе откроется 208 официальных пляжей и мест отдыха у воды.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам допустили к эксплуатации 301 пляж в Крыму.