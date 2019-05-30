Власти рассказали о новых местах отдыха у воды в Подмосковье

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Власти рассказали о новых местах отдыха у воды в Московской области, сообщает телеканал «360».
Власти рассказали о новых местах отдыха у воды в Подмосковье
  • РИА Новости

Как заявил вице-губернатор Дмитрий Пестов, к началу купального сезона появится ещё восемь мест, оборудованных всем необходимым.

Они будут расположены в городских округах Балашиха, Дмитровский, Долгопрудный, Жуковский, Чехов, Электросталь, Раменский, Лотошино.

Всего летом 2019 года в регионе откроется 208 официальных пляжей и мест отдыха у воды.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам допустили к эксплуатации 301 пляж в Крыму.

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