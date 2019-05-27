Спасатели допустили к эксплуатации 301 пляж в Крыму

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Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам допустили к эксплуатации 301 пляж в Крыму, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
Спасатели допустили к эксплуатации 301 пляж в Крыму
  • РИА Новости

На территории этих пляжей есть медпункты, буйки, спасательные посты с необходимым оборудованием, информационные стенды.

«Они хорошо организованы для различных видов отдыха, что позволит отдыхающим чувствовать себя комфортно и безопасно», — заявили в пресс-службе.

Всего на территории региона утверждено 460 мест массового отдыха на воде (пляжей), что на 3% больше по сравнению с прошлым сезоном.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Сочи начали проводить строительно-монтажные работы по отсыпке и укреплению пляжей.

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