В Сочи направят почти миллиард рублей на укрепление пляжей

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В Сочи начали проводить строительно-монтажные работы по отсыпке и укреплению пляжей, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Их стоимость составит почти 1 млрд рублей.
В Сочи направят почти миллиард рублей на укрепление пляжей
  • РИА Новости

«Мы заказали исследование в институте «Научные берега», которое показало, что на территории нашего города есть три глобальных места размытия. Первое — северная часть Лазаревского посёлка, второе — от посёлка Лоо до Якорной Щели и третье — от порта Имеретинского до пляжа Rаdisson Congress», — заявил начальник управления курортов и рекреационных ресурсов сочинской администрации Сергей Доморат.

Он рассказал, что стоимость разработки проекта и проведения строительно-монтажных работ достигает примерно 980 млн рублей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области выделили около 12 млрд рублей на благоустройство в 2019 году.

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