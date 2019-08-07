Кабмин направил на тушение пожаров в Иркутской области 700 млн рублей
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«На настоящий момент нам дополнительно из резервного фонда в режиме ЧС выделено финансирование объёмом 700 млн рублей», — заявил Филиппов.
Как он уточнил, средства будут направлены в том числе на мониторинг лесопожарной обстановки.
Ранее в МЧС сообщили, что возможной причиной возникновения природных пожаров в Сибири стало неосторожное обращение с огнём.
По данным Счётной палаты, за первые шесть месяцев 2019 года на территории России возникло 7,6 тыс. лесных пожаров, стоимость ущерба от которых составила 2,4 млрд рублей.
Председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов в беседе с ФАН отметил, что масштаб пожаров в дальневосточной сибирской зоне превысил возможности МЧС, поэтому были привлечены силы Минобороны.