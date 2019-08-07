В ОП оценили предложение включать летом отопление в случае похолодания

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Председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор в беседе с НСН оценил сообщение о том, что депутат Госдумы Василий Власов предложил министру ЖКХ Владимиру Якушеву включать центральное отопление в квартирах летом, если температура воздуха опускается ниже климатической нормы.
В ОП оценили предложение включать летом отопление в случае похолодания
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«Если температура ниже +7 °С в течение недели, то где-то по районам возможно включение, но сделать это обязательным нереально, потому что котельные и магистральные тепловые сети останавливаются на ремонт, нужно к зиме готовиться», — заявил он.

По его словам, в настоящее время котельные находятся в состоянии предкапитального и капитального ремонта.

Как пояснил Шпектор, в задачи остановки входят не только экономические вопросы, связанные с оплатой за тепловую электрическую энергию, но и подготовка к зиме, поскольку главная цель — пройти зимний период.

Ранее Власов отметил, что из-за непогоды и низкой температуры в Центральной России граждане считают необходимым включать отопление в многоквартирных домах, если температура на улице становится ниже климатической нормы.

URA.RU передавало, что министр энергетики России Александр Новак оценил подготовку регионов Уральского федерального округа к осенне-зимнему периоду.

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