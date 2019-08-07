Памфилова заявила о подготовке предложений по процедуре сбора подписей

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Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что процедура сбора подписей в поддержку кандидатов устарела.
Памфилова заявила о подготовке предложений по процедуре сбора подписей
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«Чем больше мы рассматриваем жалоб, связанных с процедурой сбора и проверки подписей, тем больше у нас зреет уверенность, что этот механизм надо очень серьёзным образом пересматривать», — цитирует РИА Новости Памфилову.

По её словам, с развитием технологий появляются новые возможности фальсификации подписей. Она добавила, что от устаревшего механизма их сбора страдают и избиратели, и сами кандидаты, и члены избирательных комиссий.

«Я уже говорила, что у нас есть предложения, сейчас они у нас оформляются, приобретают более чёткие контуры. И мы такой пакет предложений будем, скорее всего, предлагать нашим законодателям после избирательной кампании», — отметила Памфилова.

Ранее Мосгоризбирком уточнил причины признания подписи недействительной. Подпись избирателя признаётся недействительной, если кандидат в депутаты Мосгордумы или сборщик подписей некорректно заполнил данные, несвоевременно оплатил изготовление подписных листов или внёс неоговорённые исправления. 

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов также высказал мнение, что срок проверки подписей кандидатов в депутаты следует увеличить до 15 дней. По его словам, данный шаг позволит в более спокойном режиме осуществлять проверку.

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