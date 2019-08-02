Среди подписей за 22 кандидатов в Мосгордуму нашли 339 «мёртвых душ»
- РИА Новости
«Мне очень понравилось вчера на рабочей группе в Центральной избирательной комиссии, когда (заместитель председателя ЦИК. — RT) Николай Булаев предложил обращаться по таким фактам в следственные органы», — цитирует РИА Новости Горбунова.
Он также сообщил, что у 29 кандидатов нашли более 14 тысяч несуществующих избирателей.
Ранее глава Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что в ЦИК поступило девять жалоб от кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым Мосгоризбирком отказал в регистрации.