Среди подписей за 22 кандидатов в Мосгордуму нашли 339 «мёртвых душ»

Председатель столичного избиркома Валентин Горбунов сообщил, что в ходе проверки у 22 незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы удалось обнаружить 339 подписей уже умерших людей.

«Мне очень понравилось вчера на рабочей группе в Центральной избирательной комиссии, когда (заместитель председателя ЦИК. — RT) Николай Булаев предложил обращаться по таким фактам в следственные органы», — цитирует РИА Новости Горбунова.

Он также сообщил, что у 29 кандидатов нашли более 14 тысяч несуществующих избирателей.

Ранее глава Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что в ЦИК поступило девять жалоб от кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым Мосгоризбирком отказал в регистрации.