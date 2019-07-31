В ЦИК поступило девять жалоб от кандидатов в МГД из-за отказа в регистрации
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- РИА Новости
«На сегодняшний момент к нам поступило девять жалоб уже от тех, кому отказал Мосгоризбирком», — цитирует ТАСС Памфилову.
Она отметила, что обращения поступили от Ирины Собяниной, Дмитрия Гудкова, Константина Лисицы, Юлии Серебрянской, Ивана Жданова, Елены Русаковой, Любови Соболь и Екатерины Игнатовой.
Ранее Памфилова сообщила, что кандидаты в Мосгордуму имеют право обжаловать решения избирательных комиссий по вопросу их регистрации на выборы.