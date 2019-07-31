В ЦИК поступило девять жалоб от кандидатов в МГД из-за отказа в регистрации

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что в ЦИК поступило девять жалоб от кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым Мосгоризбирком отказал в регистрации.

«На сегодняшний момент к нам поступило девять жалоб уже от тех, кому отказал Мосгоризбирком», — цитирует ТАСС Памфилову.

Она отметила, что обращения поступили от Ирины Собяниной, Дмитрия Гудкова, Константина Лисицы, Юлии Серебрянской, Ивана Жданова, Елены Русаковой, Любови Соболь и Екатерины Игнатовой.

Ранее Памфилова сообщила, что кандидаты в Мосгордуму имеют право обжаловать решения избирательных комиссий по вопросу их регистрации на выборы.