Минобороны провело разведку над горевшим складом под Ачинском

Самолёт Ил-76 Минобороны России провёл разведку над территорией горевшего склада боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций оборонного ведомства.

«Утром самолёт Ил-76 провёл разведку над складом в Каменке, чтобы определить места для сброса воды. Планируется, что авиация Минобороны в среду продолжит проливку территории арсенала», — сообщили в департаменте.

5 августа на складе в военной части, расквартированной в 5 км от посёлка Каменка в Красноярском крае, произошёл пожар, приведший к детонации боеприпасов. В результате инцидента погиб один человек, восемь пострадали.

Ранее стало известно, что местные власти отменили режим ЧС в Ачинске.