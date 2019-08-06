Власти отменили режим ЧС в Ачинске

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Власти отменили режим ЧС в Ачинске, который ранее был введён из-за взрывов на складе боеприпасов. Местные жители могут возвращаться в свои дома, сообщили в городской администрации.
Власти отменили режим ЧС в Ачинске
  • Reuters

«В Ачинске отменён режим ЧС. Военные сократили опасную зону от эпицентра ЧП в Каменке до 7 км. Угрозы жизни и здоровью жителей Ачинска больше нет, горожане могут возвращаться в свои дома», — рассказали ТАСС в администрации.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрывов боеприпасов на складе под Ачинском в Красноярском крае.

5 августа на складе в военной части, расквартированной в 5 км от посёлка Каменка в Красноярском крае, произошёл пожар, приведший к детонации боеприпасов. 

В результате инцидента погиб один человек, восемь пострадали.

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