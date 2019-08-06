Ограничения на движение транспорта в районе Ачинска сняты

Минобороны России заявило о восстановлении наземного и воздушного сообщения в Ачинске, где ранее произошёл пожар на военном складе.

«Автомобильное, железнодорожное и воздушное сообщение в районе Ачинска Красноярского края полностью восстановлено. Все ограничения на движение транспорта, вводившиеся из-за возгорания склада Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа, отменены», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

5 августа на складе в военной части, расквартированной в 5 км от посёлка Каменка в Красноярском крае, произошёл пожар, приведший к детонации боеприпасов. В результате инцидента погиб один человек, восемь пострадали.

Ранее стало известно, что местные власти отменили режим ЧС в Ачинске.