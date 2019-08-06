В Госдуме оценили результаты исследования о работающих россиянах

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с ФАН оценил результаты исследования, согласно которому в 2018 году 20% работающих россиян боялись, что могут потерять работу.

«20% — это плохой показатель. Люди не должны бояться. Любой страх сразу создает систему сдержек. Если человек находится в состоянии страха, он не может нормально работать, развиваться, от этого страдает производительность труда», — сказал депутат.

Как считает Нилов, такие ситуации возникают из-за того, что работодатель нарушает трудовое законодательство. Вместе с тем, он отметил, что есть много примеров, когда права работников защищались при обращении в срок.

Депутат также напомнил, что есть профсоюзы, трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, Трудовой кодекс, трудовая инспекция, прокуратура.

«Молчать нельзя. Если есть данные, подтверждающие нарушение, надо свои права защищать, в том числе и в суде», — заключил он.

Ранее ТАСС со ссылкой на новый выпуск «Мониторинга экономической ситуации в России», подготовленный экспертами Института Гайдара и РАНХиГС, сообщало, что более двух третей работающих назвали в 2018 году свою занятость устойчивой, а 20% опасались потери работы.

Член совета Конфедерации труда России Олег Бабич в беседе с RT прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ, свидетельствующие о том, что почти половина россиян (48%) не поддерживает предложение по возможному сокращению рабочей недели до четырёх дней.