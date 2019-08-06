Юбилейные мероприятия на ВДНХ посетили 1,2 млн человек

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На юбилейных мероприятиях на ВДНХ с 1 по 4 августа побывали 1,2 млн посетителей, сообщает сайт «Москва 24».
Юбилейные мероприятия на ВДНХ посетили 1,2 млн человек
  • ©mos.ru

Программа включала 15 концертов, восемь балетов, 25 видео-проекционных представлений, одно шоу дронов.

На Центральной аллее провели парад-карнавал, организованный центром океанографии и морской биологии «Москвариум». Также были организованы спортивные соревнования, передаёт «Вечерняя Москва».

С 1 августа открыт музей ВДНХ, расположенный в правом крыле арки главного входа. За четыре дня он стал одним из самых посещаемых мест выставки. Посетители могут ознакомиться с историей комплекса, а также с биографиями людей, которые внесли вклад в его развитие.

До 8 сентября вход в музей бесплатный, сообщает портал мэра и правительства.

Ранее стало известно, что в Москве разработали маршрут-квест в честь 80-летия ВДНХ.

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