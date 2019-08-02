В Москве разработали маршрут-квест в честь 80-летия ВДНХ
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Он доступен для пользователей портала «Узнай Москву» и рассказывает об истории создания павильонов и значении их декора.
«ВДНХ — крупнейший культурно-исторический комплекс и одно из самых популярных общественных пространств Москвы. История здесь на каждом шагу. Не пропустить ничего важного гостям поможет новый интерактивный гид», — заявила заммэра Наталья Сергунина.
Маршрут рассчитан на 80 минут, передаёт портал мэра и правительства.
Ранее НСН сообщала о планах Москвы по развитию территории ВДНХ.