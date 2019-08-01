В Москве рассказали о планах развития территории ВДНХ

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах развития территории ВДНХ, сообщает НСН.
В Москве рассказали о планах развития территории ВДНХ
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«Сегодня ВДНХ вновь стала главной выставкой страны, любимым местом отдыха, встреч и общения москвичей», — написал глава города в блоге на своём сайте.

По его словам, планируется открыть ещё несколько точек притяжения посетителей. В частности, это тематический парк аттракционов «Город будущего» и павильон корпорации «Росатом».

Кроме того, на ВДНХ появятся музей хлеба, музей нефти и музей РЖД.

Ранее, как передавала интернет-газета «Утро.ру», историк моды Александр Васильев рассказал о выставке «ВДНХ в моде. 1939—2019».

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