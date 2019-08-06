В Сибири выявлены случаи намеренного поджога леса

В Иркутской области выявлены попытки устраивать лесные пожары с целью скрыть незаконные вырубки, сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной.

«Необходимо более серьёзно контролировать места законных рубок, уж тем более не допускать незаконных. Выявляли мы такие факты и в Иркутской области, когда, судя по всему, пожарами «прикрывали» незаконные рубки», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в МЧС сообщили, что возможной причиной возникновения природных пожаров в Сибири стало неосторожное обращение с огнём.

Как сообщили в Генпрокуратуре, власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику по данным о времени ликвидации возгораний.