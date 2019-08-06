Военная авиация потушила назначенные очаги пожаров в Красноярском крае

Военная авиация выполнила работу по тушению очагов возгорания в Красноярском крае. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«По итогам применения с утра 6 августа авиационной группировки Минобороны в Красноярском крае все очаги открытого возгорания в районах, назначенных для тушения военной авиации, ликвидированы», — цитирует ведомство РИА Новости.

Ранее в МЧС сообщили, что возможной причиной возникновения природных пожаров в Сибири стало неосторожное обращение с огнём.

Как сообщили в Генпрокуратуре, власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику по данным о времени ликвидации возгораний.