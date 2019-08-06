В Ростове-на-Дону пресекли деятельность нелегальных оружейников

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Полиция при взаимодействии с региональным УФСБ и Росгвардией пресекла в Ростове-на-Дону деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконном обороте оружия, задержаны три человека.
В Ростове-на-Дону пресекли деятельность нелегальных оружейников
  • РИА Новости

«В результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны трое нигде не работающих местных жителей, один из которых ранее судим за совершение аналогичного преступления», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

По имеющейся информации, задержанные изготовляли огнестрельное оружие и сбывали его на территории Ростовской области. 

Во время обысков один из участников группы попытался избавиться от оружия, выбросив его с балкона. 

«Полицейские изъяли три пистолета кустарного производства, а также большое количество составных частей огнестрельного оружия и боеприпасов к нему различного калибра», — добавила представитель ведомства. 

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. 

В апреле подозреваемые в незаконной торговле оружием были задержаны в Удмуртии. 

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