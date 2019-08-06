В Ростове-на-Дону пресекли деятельность нелегальных оружейников
- РИА Новости
«В результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны трое нигде не работающих местных жителей, один из которых ранее судим за совершение аналогичного преступления», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По имеющейся информации, задержанные изготовляли огнестрельное оружие и сбывали его на территории Ростовской области.
Во время обысков один из участников группы попытался избавиться от оружия, выбросив его с балкона.
«Полицейские изъяли три пистолета кустарного производства, а также большое количество составных частей огнестрельного оружия и боеприпасов к нему различного калибра», — добавила представитель ведомства.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.
В апреле подозреваемые в незаконной торговле оружием были задержаны в Удмуртии.