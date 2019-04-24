В Удмуртии задержали подозреваемых в незаконной торговле оружием
- РИА Новости
Поступление оружия по этому каналу пресекли сотрудники управления совместно с коллегами из Татарстана.
Отмечается, что представители спецслужб нашли у задержанных три боевых пистолета и более 50 единиц патронов. Один из задержанных заключён под стражу.
В настоящее время по данному факту ведутся следственные действия, уточняет ИА «Удмуртия».
Ранее сообщалось, что в Московской области задержали подозреваемых в сбыте нелегального огнестрельного и пневматического оружия.