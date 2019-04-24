В Удмуртии задержали подозреваемых в незаконной торговле оружием

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В Удмуртии задержали жителей Ижевска и Елабуги, подозреваемых в незаконной торговле оружием. Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по региону.
В Удмуртии задержали подозреваемых в незаконной торговле оружием
  • РИА Новости

Поступление оружия по этому каналу пресекли сотрудники управления совместно с коллегами из Татарстана.

Отмечается, что представители спецслужб нашли у задержанных три боевых пистолета и более 50 единиц патронов. Один из задержанных заключён под стражу.

В настоящее время по данному факту ведутся следственные действия, уточняет ИА «Удмуртия».

Ранее сообщалось, что в Московской области задержали подозреваемых в сбыте нелегального огнестрельного и пневматического оружия.

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