В Удмуртии задержали подозреваемых в незаконной торговле оружием

В Удмуртии задержали жителей Ижевска и Елабуги, подозреваемых в незаконной торговле оружием. Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по региону.

Поступление оружия по этому каналу пресекли сотрудники управления совместно с коллегами из Татарстана.

Отмечается, что представители спецслужб нашли у задержанных три боевых пистолета и более 50 единиц патронов. Один из задержанных заключён под стражу.

В настоящее время по данному факту ведутся следственные действия, уточняет ИА «Удмуртия».

Ранее сообщалось, что в Московской области задержали подозреваемых в сбыте нелегального огнестрельного и пневматического оружия.