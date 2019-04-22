В Подмосковье задержали подозреваемых в сбыте нелегального огнестрельного оружия

В Московской области задержали подозреваемых в сбыте нелегального огнестрельного и пневматического оружия, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

Это произошло в ходе проведения операции «Проверочная закупка» в деревне Щемилово Ногинского района.

Во время встречи с оперативниками подозреваемые пытались сбыть автомат АК и 62 патрона различного калибра. В дальнейшем сотрудники правоохранительных органов провели обыски жилищ задержанных, а также гаража и автомобиля одного из них. Там было найдено ещё более 200 патронов, несколько предметов, напоминающих самодельные взрывные устройства, порох, комплектующие для пистолетов и ружей.

Кроме того, обнаружены пистолет-пулемёт, автомат, револьвер и глушители. Изъятые предметы переданы на исследование. По его результатам будет принято процессуальное решение.

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