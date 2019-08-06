Минобороны дало прогноз по ликвидации пожара на складе под Ачинском

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Заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков заявил, что пожар на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края потушат 6 августа к концу дня.
Минобороны дало прогноз по ликвидации пожара на складе под Ачинском
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«Мы сейчас должны открыть воздушное движение, работать по тушению пожара будут десять самолётов Ил-76 и вертолёты. Сегодня к исходу дня должны решить вопрос с ликвидацией (пожара)», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее сообщалось, что московские сапёры проведут разминирование склада с боеприпасами в Ачинском районе Красноярского края, где произошёл пожар.

5 августа на военном складе в Красноярском крае произошло возгорание, за которым последовали взрывы.

Министр обороны России Сергей Шойгу направил Дмитрия Булгакова к месту ЧП.

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