Минобороны дало прогноз по ликвидации пожара на складе под Ачинском
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«Мы сейчас должны открыть воздушное движение, работать по тушению пожара будут десять самолётов Ил-76 и вертолёты. Сегодня к исходу дня должны решить вопрос с ликвидацией (пожара)», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее сообщалось, что московские сапёры проведут разминирование склада с боеприпасами в Ачинском районе Красноярского края, где произошёл пожар.
5 августа на военном складе в Красноярском крае произошло возгорание, за которым последовали взрывы.
Министр обороны России Сергей Шойгу направил Дмитрия Булгакова к месту ЧП.