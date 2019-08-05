МЧС открыло горячую линию в связи со взрывами на складе под Ачинском

МЧС России открыло горячую линию в связи с взрывами на складе боеприпасов на территории воинской части под Ачинском в Красноярском крае, сообщили в пресс-службе ведомства.

«На базе ГУ МЧС России по Красноярскому краю открыт телефон горячей линии: +7 (391) 275-16-41. По указанному номеру можно уточнить информацию о местах расположения пунктов временного размещения, а также получить помощь психологов МЧС России», — цитирует представителя МЧС ТАСС.

По последним данным, в результате ЧП на складе под Ачинском пострадали девять человек.

На место пожара в Ачинском районе вылетел первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.