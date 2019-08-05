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Очевидцы рассказали о взрывах на складе в Красноярском крае

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Кирилл Горшенин
Очевидцы рассказали в разговоре с RT о пожаре и взрывах, которые произошли на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края.
Очевидцы рассказали о взрывах на складе в Красноярском крае
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«Взрывы очень громкие. У меня дверь балкона открылась от взрыва, причём я нахожусь в 10 км от Каменки, где склад взрывается. Происходит всё более получаса. В городе сирена прозвучала», — сказал очевидец.

Ещё один свидетель произошедшего рассказала, что в результате «масштабных взрывов» были выбиты стёкла в домах.

«Мы эвакуировались, но взрывы рядом, мы их видели. Стёкла наполовину выбиты в домах. Взрывы до сих пор продолжаются... мы были в доме. Мы живём рядом, в Ключах, в 6 км от Каменки. Вначале были короткие взрывы, мы думали, это была гроза, ветер сильный начался... затем начались масштабные взрывы и полетели стёкла», — рассказала очевидец.

Ранее в районе деревни Каменка Ачинского района на территории воинской части произошли взрывы. По последним данным, пострадали четыре человека

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