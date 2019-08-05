Восемь человек пострадали в ДТП в Татарстане

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В результате столкновении двух автомобилей в Арском районе Татарстана погиб один человек, ещё восемь, в том числе трое детей, получили травмы. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики.
Восемь человек пострадали в ДТП в Татарстане
  • РИА Новости

«Пострадали девять человек. Один из них скончался в больнице», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря Минздрава Альфию Хасанову.

По её словам, все пострадавшие госпитализированы в Арскую центральную районную больницу. 

При этом состояние пятерых пострадавших оценивается как тяжёлое, ещё трое находятся в состоянии средней степени тяжести.

Одного ребёнка в настоящее время оперируют.

В ведомстве уточнили, что министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков взял ситуацию под личный контроль.

Ранее URA.RU передавало, что в Екатеринбурге возбудили дело по факту ДТП со смертельным исходом.

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