Шесть человек пострадали в результате ДТП в Саратовской области

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Четверо взрослых и двое детей получили травмы в результате аварии в Саратовской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

«Водитель, управляя автобусом, допустил съезд в кювет и опрокидывание транспортного средства. По предварительным данным, четверо взрослых и двое детей с незначительными повреждениями доставлены в лечебное учреждение на осмотр», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что инцидент произошёл на 376-м км автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград.

В конце мая URA.RU сообщало, что при столкновении двух автобусов в Перми пострадали шесть человек.

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