Из больницы в Татарстане выписали шестерых пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии
- РИА Новости
В стационаре остаются ещё два человека. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Один ребёнок находится в Камском детском медицинском центре.
По данным ведомства, двое пострадавших по-прежнему находятся в одной из больниц Уфы.
14 июля в Архангельском районе Башкирии на трассе перевернулся автобус, в котором находились 39 человек. В результате ДТП шесть человек погибли, ещё 16 получили травмы.
По факту произошедшего было возбуждено два уголовных дела. Следственный комитет сообщил о задержании 32-летнего водителя.
В конце мая URA.RU сообщало, что при столкновении двух автобусов в Перми пострадали шесть человек.