Из больницы в Татарстане выписали шестерых пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии

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Из больницы скорой медицинской помощи в Набережных Челнах выписали шестерых пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Татарстана.
Из больницы в Татарстане выписали шестерых пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии
  • РИА Новости

В стационаре остаются ещё два человека. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Один ребёнок находится в Камском детском медицинском центре.

По данным ведомства, двое пострадавших по-прежнему находятся в одной из больниц Уфы.

14 июля в Архангельском районе Башкирии на трассе перевернулся автобус, в котором находились 39 человек. В результате ДТП шесть человек погибли, ещё 16 получили травмы.

По факту произошедшего было возбуждено два уголовных дела. Следственный комитет сообщил о задержании 32-летнего водителя

В конце мая URA.RU сообщало, что при столкновении двух автобусов в Перми пострадали шесть человек.

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