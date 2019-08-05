В Москве рассказали о сроках завершения строительства Южного дублёра Кутузовского проспекта

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Мэр Москвы Сергей Собянин ознакомился с ходом строительства первого участка Южного дублёра Кутузовского проспекта. По его словам, работы должны быть завершены в 2020 году.
В Москве рассказали о сроках завершения строительства Южного дублёра Кутузовского проспекта
  • © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Можайка и Кутузовский проспект — одни из самых нагруженных магистралей. Для того чтобы сделать транспортную ситуацию лучше, мы строим сразу два дублёра — Северный дублёр Кутузовского проспекта и Южный», — заявил Собянин.

По его словам, земля для строительства Северного дублёра уже полностью подготовлена. В настоящее время ведётся экспертиза.

Что касается Южного дублёра, то магистраль пройдёт от МКАД до Третьего транспортного кольца между Мичуринским и Кутузовскими проспектами.

Ранее телеканал «360» сообщал, что власти Подмосковья рассказали о сроках ремонта дороги в Балашихе.

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