В Москве рассказали о сроках завершения строительства Южного дублёра Кутузовского проспекта
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«Можайка и Кутузовский проспект — одни из самых нагруженных магистралей. Для того чтобы сделать транспортную ситуацию лучше, мы строим сразу два дублёра — Северный дублёр Кутузовского проспекта и Южный», — заявил Собянин.
По его словам, земля для строительства Северного дублёра уже полностью подготовлена. В настоящее время ведётся экспертиза.
Что касается Южного дублёра, то магистраль пройдёт от МКАД до Третьего транспортного кольца между Мичуринским и Кутузовскими проспектами.
Ранее телеканал «360» сообщал, что власти Подмосковья рассказали о сроках ремонта дороги в Балашихе.