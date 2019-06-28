Власти Подмосковья рассказали о сроках ремонта дороги в Балашихе

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Глава городского округа Балашиха Сергей Юров рассказал о сроках ремонта дороги на улице Комсомольская в микрорайоне Салтыковка, сообщает телеканал «360».
Власти Подмосковья рассказали о сроках ремонта дороги в Балашихе
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Как заявил Юров во время прямого эфира с губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым и министрами областного правительства, дорога находится в частном секторе. В настоящее время она грунтовая.

«У нас таких дорог на территории Балашихи было много, но последние три года мы активно переводили их в асфальтовое покрытие. Эту дорогу по обращениям жителей в этом году отремонтируем, сейчас проводятся конкурсные процедуры, в начале августа мы с жителями встретимся и примем работы», — уточнил Юров.

Вопрос о сроках ремонта на Комсомольской улице был поднят в рамках прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 20 июня.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области планируют отремонтировать 172 км региональных и 170 км муниципальных дорог в 2019 году.

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