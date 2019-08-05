В Удмуртии направят 1,1 млрд рублей на капремонт школ и детсадов

В Удмуртии направят более 1,1 млрд рублей на капитальный ремонт школ и детских садов. Средства поступили из федерального и республиканского бюджетов.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на министра образования и науки региона Светлану Болотникову.

«Какие-то объекты будут сделаны в этом году, какие-то переносятся на следующий год. Большая работа проведена с каждым муниципалитетом. Все действия оценены: в каких условиях и как будут работать образовательные организации», — сказала Болотникова на аппаратном совещании при главе региона.

Планируется отремонтировать 175 школ и 197 детсадов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области планируют построить более 30 объектов здравоохранения и 15 школ до конца года.