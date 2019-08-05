В Удмуртии рассказали о закупке лекарств для льготников

Для льготников Удмуртии закупили лекарственные препараты на 27,5 млн рублей.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Лекарства приобретены за счёт дополнительных финансовых средств, выделенных региональным правительством. Препараты предназначаются для инвалидов I группы и неработающих инвалидов II группы, получающих заместительную почечную терапию в больницах.

Первая партия лекарств обошлась в 13,4 млн рублей. Общая сумма закупки составляет 27,5 млн рублей.

На 1 августа 2019 года препараты получили 185 пациентов.

Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кировской области начнут производить вакцину от полиомиелита для взрослых.