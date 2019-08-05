В Удмуртии рассказали о закупке лекарств для льготников

Короткая ссылка
Для льготников Удмуртии закупили лекарственные препараты на 27,5 млн рублей.
В Удмуртии рассказали о закупке лекарств для льготников
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Лекарства приобретены за счёт дополнительных финансовых средств, выделенных региональным правительством. Препараты предназначаются для инвалидов I группы и неработающих инвалидов II группы, получающих заместительную почечную терапию в больницах.

Первая партия лекарств обошлась в 13,4 млн рублей. Общая сумма закупки составляет 27,5 млн рублей.

На 1 августа 2019 года препараты получили 185 пациентов.

Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кировской области начнут производить вакцину от полиомиелита для взрослых.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить