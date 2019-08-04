В Ленинградской области произошло ДТП с участием семи автомобилей

По меньшей мере три человека пострадали в результате ДТП с участием семи автомобилей в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.

Уточняется, что инцидент произошёл на трассе Петербург — Псков, в Гатчинском районе.

Водитель автомобиля DAF с полуприцепом, двигаясь из Брянска в Санкт-Петербург, неверно выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с Chevrolet Spark. Авария повлекла столкновение ещё пяти машин.

«В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Lada и пассажиры её автомобиля: женщина, мальчик 13 лет», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее на трассе в Новгородской области столкнулись семь автомобилей.

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