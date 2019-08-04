На трассе в Новгородской области столкнулись семь автомобилей

На федеральной трассе М10 «Россия» в Новгородской области перекрыто движение после столкновения семи автомобилей.

«На 563-м километре трассы в районе населённого пункта Трегубово столкнулись пять легковых и два грузовых автомобиля», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС России.

По предварительным данным, пострадали семь человек — пятеро взрослых и двое детей.

Движение по трассе временно перекрыто.

29 июля в Ростовской области произошло столкновение микроавтобуса и грузовика на трассе «Дон». В результате ДТП два человека погибли и восемь пострадали.