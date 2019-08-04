На трассе в Новгородской области столкнулись семь автомобилей
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- РИА Новости
«На 563-м километре трассы в районе населённого пункта Трегубово столкнулись пять легковых и два грузовых автомобиля», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС России.
По предварительным данным, пострадали семь человек — пятеро взрослых и двое детей.
Движение по трассе временно перекрыто.
29 июля в Ростовской области произошло столкновение микроавтобуса и грузовика на трассе «Дон». В результате ДТП два человека погибли и восемь пострадали.