Шойгу рассказал, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ

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Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, почему армии стран НАТО не участвуют в Армейских международных играх (АрМИ).
Шойгу рассказал, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ
  • РИА Новости

«Тут же очень много рисков. Если у тебя техника хуже, завтра ты будешь хуже её продавать», — сказал министр в интервью телеканалу «Звезда»

Он также отметил, что «политические соображения, конечно, присутствуют». 

По словам Шойгу, российская сторона была бы рада видеть страны НАТО на АрМИ-2019. При этом он добавил, что у России «цели и задачи немного иные». 

Ранее в подмосковном парке «Патриот» прошла торжественная церемония открытия Армейских международных игр — 2019.

С 3 по 17 августа военнослужащие из 39 стран соревнуются на территориях десяти государств в 32 дисциплинах, среди которых «Танковый биатлон», «Авиадартс», «Меткий стрелок» и другие.

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