В МЧС рассказали об угрозе обрушения горящего здания в центре Москвы

Короткая ссылка
Горящее здание в центре Москвы на Дубининской улице может обрушиться, его огонь угрожает соседним постройкам и автозаправке.

«Есть угроза соседним зданиям и АЗС. Проводится охлаждение расположенных рядом построек. Есть угроза обрушения самого горящего здания», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы ГУ МЧС.

Также в горящем здании в центре Москвы в районе Замоскворечье произошло обрушение, пострадал пожарный.

В МЧС уточнили, что всех пожарных вывели из горящего здания из-за угрозы дальнейшего обрушения конструкций.

Ранее сообщалось, что на Дубининской улице в московском районе Замоскворечье горит здание на площади две тысячи квадратных метров. Для тушения используются два вертолёта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить