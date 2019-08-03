В МЧС рассказали об угрозе обрушения горящего здания в центре Москвы
«Есть угроза соседним зданиям и АЗС. Проводится охлаждение расположенных рядом построек. Есть угроза обрушения самого горящего здания», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы ГУ МЧС.
Также в горящем здании в центре Москвы в районе Замоскворечье произошло обрушение, пострадал пожарный.
В МЧС уточнили, что всех пожарных вывели из горящего здания из-за угрозы дальнейшего обрушения конструкций.
Ранее сообщалось, что на Дубининской улице в московском районе Замоскворечье горит здание на площади две тысячи квадратных метров. Для тушения используются два вертолёта.