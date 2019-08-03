Пожарный пострадал при обрушении в горящем здании в центре Москвы
«Произошли обрушения перекрытий в горящем здании», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ГУ МЧС.
Отмечается, что пожарный госпитализирован с травмой ноги.
В МЧС уточнили, что всех пожарных вывели из горящего здания из-за угрозы дальнейшего обрушения конструкций.
Ранее сообщалось, что на Дубининской улице в московском районе Замоскворечье горит здание на площади две тысячи квадратных метров.
Полиция перекрыла движение по Дубининской улице в связи с пожаром.