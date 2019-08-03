В центре Москвы горит здание на площади две тысячи квадратных метров

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На Дубининской улице в московском районе Замоскворечье горит здание на площади две тысячи квадратных метров.

Как информирует РИА Новости со ссылкой на столичный главк МЧС, к тушению пожара подключился вертолёт авиацентра Москвы.

«Площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров. На место привлечена авиация МАЦ. Вертолёт произвёл два сброса воды», — говорится в сообщении.

По данным ТАСС, столичная полиция перекрыла движение по Дубининской улице в связи с пожаром.

1 августа сообщалось, что сотрудники МЧС ликвидировали пожар в выселенном жилом доме в центре Москвы.

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