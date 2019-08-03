Количество лесных пожаров в Якутии за сутки уменьшилось на пять очагов
«За сутки количество пожаров уменьшилось на пять очагов, возник один и ликвидированы шесть природных пожаров», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.
На особом контроле Главного управления находится лесопожарная обстановка на территории Алданского, Верхоянского, Жиганского, Ленского, Нюрбинского, Олекминского и Сунтарского районов, где зарегистрировано наибольшее количество природных пожаров.
Накануне в пресс-службе МЧС России сообщили, что ежедневный прирост площадей лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократился в пять раз.