Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа

Первый заместитель руководителя Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник сообщил, что в правительстве Москвы согласовали проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тыс. человек каждый.

Он сообщил, что 31 июля в правительство Москвы поступили два уведомления на проведение митингов от группы граждан.

«В правительстве Москвы рассмотрели данные уведомления и согласовали организаторам по их заявкам проведение с 14:00 до 16:30 10 и 11 августа митингов на проспекте Академика Сахарова (внешняя сторона) с установкой трибуны у дома 9», — цитирует РИА Новости Олейника.

Ранее пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова сообщила, что московские суды за неделю отправили под арест 88 участников несанкционированной акции 27 июля и оштрафовали 332 человека.