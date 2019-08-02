В Свердловской области напомнили об аннулировании регистрации автомобилей с тонировкой
- РИА Новости
«Регистрация транспортных средств, в конструкцию которых внесены изменения, может быть аннулирована. Это касается случаев, когда на стёкла автомобиля нанесена тонировочная плёнка, а также внесены несанкционированные изменения в конструкцию (занижена подвеска, изменена система выхлопа и так далее)», — заявили в ведомстве.
Там уточнили, что данная мера будет распространяться на автовладельцев, которых уже предупреждали о несоответствии их машин нормам тонировки.
Ранее партнёр аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT прокомментировал инициативу отмены штрафов за тонировку стёкол на транспортном средстве, предложенную в Госдуме.
Автоэксперт Пётр Шкуматов в беседе с НСН оценил сообщение о том, что россиянам, которые проезжают меньше 5388 км в год, ездить на такси в перспективе десяти лет выйдет дешевле, чем покупать и использовать личный автомобиль.