В Свердловской области напомнили об аннулировании регистрации автомобилей с тонировкой

В Свердловской области напомнили об аннулировании регистрации автомобилей, владельцы которых отказались убирать тонировку, сообщает URA.RU со ссылкой на управление ГИБДД по региону.

«Регистрация транспортных средств, в конструкцию которых внесены изменения, может быть аннулирована. Это касается случаев, когда на стёкла автомобиля нанесена тонировочная плёнка, а также внесены несанкционированные изменения в конструкцию (занижена подвеска, изменена система выхлопа и так далее)», — заявили в ведомстве.

Там уточнили, что данная мера будет распространяться на автовладельцев, которых уже предупреждали о несоответствии их машин нормам тонировки.

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