В Свердловской области напомнили об аннулировании регистрации автомобилей с тонировкой

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В Свердловской области напомнили об аннулировании регистрации автомобилей, владельцы которых отказались убирать тонировку, сообщает URA.RU со ссылкой на управление ГИБДД по региону.
В Свердловской области напомнили об аннулировании регистрации автомобилей с тонировкой
  • РИА Новости

«Регистрация транспортных средств, в конструкцию которых внесены изменения, может быть аннулирована. Это касается случаев, когда на стёкла автомобиля нанесена тонировочная плёнка, а также внесены несанкционированные изменения в конструкцию (занижена подвеска, изменена система выхлопа и так далее)», — заявили в ведомстве.

Там уточнили, что данная мера будет распространяться на автовладельцев, которых уже предупреждали о несоответствии их машин нормам тонировки.

Ранее партнёр аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT прокомментировал инициативу отмены штрафов за тонировку стёкол на транспортном средстве, предложенную в Госдуме.

Автоэксперт Пётр Шкуматов в беседе с НСН оценил сообщение о том, что россиянам, которые проезжают меньше 5388 км в год, ездить на такси в перспективе десяти лет выйдет дешевле, чем покупать и использовать личный автомобиль.

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