Минобороны сообщило о ситуации с лесными пожарами в Красноярском крае

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В Министерстве обороны России сообщили, что скорость распространения природных пожаров в Красноярском крае снизилась в пять раз. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на замминистра обороны России Дмитрия Булгакова.
Минобороны сообщило о ситуации с лесными пожарами в Красноярском крае
  • РИА Новости

«В результате действий сил и средств Минобороны России скорость распространения огня в регионе сократилась более чем в пять раз», — заявил он.

По данным ведомства, также были ликвидированы задымления в Красноярске, Богучанах и Кодинске.

Также Булгаков отметил, что военнослужащие выполняют задачи по ликвидации лесных пожаров с опережением графика.

Ранее в МЧС России сообщили, что в настоящее время на территории Якутии, Иркутской области и Красноярского края продолжают действовать 388 очагов природных пожаров.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Халатность» в связи с лесными пожарами в Красноярском крае.

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