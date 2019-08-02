Минобороны сообщило о ситуации с лесными пожарами в Красноярском крае
- РИА Новости
«В результате действий сил и средств Минобороны России скорость распространения огня в регионе сократилась более чем в пять раз», — заявил он.
По данным ведомства, также были ликвидированы задымления в Красноярске, Богучанах и Кодинске.
Также Булгаков отметил, что военнослужащие выполняют задачи по ликвидации лесных пожаров с опережением графика.
Ранее в МЧС России сообщили, что в настоящее время на территории Якутии, Иркутской области и Красноярского края продолжают действовать 388 очагов природных пожаров.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Халатность» в связи с лесными пожарами в Красноярском крае.