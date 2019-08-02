Прокуратура начала проверку после ДТП с пятью погибшими на Ставрополье
- РИА Новости
«Прокуратурой Апанасенковского района проводится проверка с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего», — сказала ТАСС старший помощник прокурора края по взаимодействию со средствами массовой информации Людмила Дулькина.
В результате столкновения автобуса и грузовика на Ставрополье по меньшей мере пять человек погибли, 18 получили ранения.
Три человека остаются в тяжёлом состоянии.
Инцидент произошёл на автодороге Астрахань — Элиста — Ставрополь в Апанасенковском районе.