Прокуратура начала проверку после ДТП с пятью погибшими на Ставрополье

Прокуратура начала проверку после того, как на Ставрополье пассажирский автобус врезался в грузовик, в результате чего погибли пять человек и 18 получили ранения.

РИА Новости

«Прокуратурой Апанасенковского района проводится проверка с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего», — сказала ТАСС старший помощник прокурора края по взаимодействию со средствами массовой информации Людмила Дулькина. В результате столкновения автобуса и грузовика на Ставрополье по меньшей мере пять человек погибли, 18 получили ранения. Три человека остаются в тяжёлом состоянии. Инцидент произошёл на автодороге Астрахань — Элиста — Ставрополь в Апанасенковском районе.