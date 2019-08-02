Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье

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По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с транспортным средством в Апанасенковском районе Ставропольского края.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на отдел пропаганды краевого управления ГИБДД.

«В результате ДТП в Апанасенковском районе пять человек погибли, по уточнённым данным, 14 человек пострадали», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Левокумском районе Ставропольского края в результате аварии с участием двух легковых автомобилей погибли три человека, включая ребёнка.

Также Newinform передавал о начале проверки после ДТП с тремя погибшими и одним пострадавшим в Ростовской области.

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