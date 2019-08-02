Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на отдел пропаганды краевого управления ГИБДД.
«В результате ДТП в Апанасенковском районе пять человек погибли, по уточнённым данным, 14 человек пострадали», — говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Левокумском районе Ставропольского края в результате аварии с участием двух легковых автомобилей погибли три человека, включая ребёнка.
Также Newinform передавал о начале проверки после ДТП с тремя погибшими и одним пострадавшим в Ростовской области.