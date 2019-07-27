Три человека погибли в результате ДТП в Ставропольском крае

В Левокумском районе Ставропольского края в результате аварии с участием двух легковых автомобилей погибли три человека, включая ребёнка. Ещё двое пострадавших, в том числе несовершеннолетняя девочка, были госпитализированы.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

«Около 17:40 мск водитель Nissan не справился с управлением и допустил касательное столкновение с LADA Priora. От удара LADA съехала в кювет и врезалась в дерево», — сказал представитель Госавтоинспекции.

По его словам, погибший ребёнок в возрасте пяти-шести лет находился в автомобиле без детского удерживающего устройства.

Также в ГИБДД уточнили, что несовершеннолетней, пострадавшей в результате ДТП, является 12-летняя девочка.

Ранее Newinform передавал о начале проверки после ДТП с тремя погибшими и одним пострадавшим в Ростовской области.