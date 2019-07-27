Три человека погибли в результате ДТП в Ставропольском крае
- РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
«Около 17:40 мск водитель Nissan не справился с управлением и допустил касательное столкновение с LADA Priora. От удара LADA съехала в кювет и врезалась в дерево», — сказал представитель Госавтоинспекции.
По его словам, погибший ребёнок в возрасте пяти-шести лет находился в автомобиле без детского удерживающего устройства.
Также в ГИБДД уточнили, что несовершеннолетней, пострадавшей в результате ДТП, является 12-летняя девочка.
Ранее Newinform передавал о начале проверки после ДТП с тремя погибшими и одним пострадавшим в Ростовской области.