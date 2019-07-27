Пять человек пострадали в ДТП в Тамбовской области

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Пять человек получили травмы в результате столкновения двух автомобилей на автодороге Мичуринск — Кочетовка-5 в Тамбовской области.
Пять человек пострадали в ДТП в Тамбовской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального отделения ГИБДД.

«По предварительной информации, в 12:35 на третьем километре автодороги Мичуринск — Кочетовка-5 произошло столкновение автомобилей Lada Granta и ВАЗ-2115. Пострадали пять человек, в том числе два ребёнка, которые находились в Lada», — сказала собеседница.

Согласно данным правоохранительных органов, водитель Lada при повороте налево врезался в ВАЗ, который ехал по прямой.

Ранее в Омской области в аварии с участием кроссовера и легкового автомобиля погибли два человека, ещё 11 получили травмы.

В июне URA.RU сообщало, что в результате ДТП в Челябинске четверо пешеходов получили тяжёлые травмы.

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