МЧС: площадь лесных пожаров в Якутии превышает 1,2 млн га

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Площадь природных пожаров в Республике Саха (Якутия) превышает 1,2 млн га, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«На территории Республики Саха (Якутия) действует 123 природных пожара на общей площади 1 215 960,0 га», — указывается в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, большая часть пожаров — 106 — находится в зоне контроля. 

В МЧС добавили, что за сутки количество пожаров уменьшилось на 10 очагов.  На тушение пожаров привлекались 787 человек и 119 единиц техники.

31 июля президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны помочь в тушении пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока. 

Председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов в беседе с ФАН отметил, что масштаб пожаров в дальневосточной сибирской зоне превысил возможности МЧС, поэтому были привлечены силы Минобороны.

Как сообщили в МЧС, в тушении пожаров в Красноярском крае и Якутии задействована авиация спасательного ведомства, в частности два самолёта Бе-200 и вертолёт Ми-8, которые «осуществили более 25 сбросов воды общей массой свыше 260 тонн».

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