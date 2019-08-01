Власти Москвы сообщили о согласовании митинга 10 августа

Московские власти согласовали проведение акции за допуск независимых кандидатов 10 августа на проспекте Академика Сахарова в столице.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на замруководителя Департамента региональной безопасности Москвы Василия Олейника.

По его словам, поступали четыре заявки на проведение митинга 10 августа и две — на 11 августа.

«Сегодня с группой граждан и организатором Еленой Русаковой достигнута договорённость о проведении митинга на проспекте Академика Сахарова 10 числа с 14:00 до 16:00 с установкой трибуны у дома 9 по проспекту Сахарова», — сообщил Олейник.

Он добавил, что согласованное количество участников — до 100 тыс. человек.

Ранее Следственный комитет сообщил о задержании пяти человек в рамках дела о беспорядках на несанкционированной акции в Москве 27 июля.

После митинга также было возбуждено три уголовных дела о применении насилия к представителю власти. Также было возбуждено дело о массовых беспорядках.