Третью партию косаток из «китовой тюрьмы» отправили к месту выпуска

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Третью партию косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье отправили на фурах к месту выпуска в Хабаровском крае. Об этом сообщил представитель Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Третью партию косаток из «китовой тюрьмы» отправили к месту выпуска
  • РИА Новости

«Третья партия животных покинула бухту Средняя. По оценкам ветврачей, косатки готовы к перевозке», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.

Он сообщил, что специалисты, которые будут сопровождать животных на протяжении всего пути, находясь с ними в транспортировочных ваннах, «хорошо знакомы косаткам, что очень важно, чтобы не вызвать у морских млекопитающих дополнительный стресс».

Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в естественную среду 27 июня, вторую, из трёх косаток, — 16 июля.

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