Третью партию косаток из «китовой тюрьмы» отправили к месту выпуска
- РИА Новости
«Третья партия животных покинула бухту Средняя. По оценкам ветврачей, косатки готовы к перевозке», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.
Он сообщил, что специалисты, которые будут сопровождать животных на протяжении всего пути, находясь с ними в транспортировочных ваннах, «хорошо знакомы косаткам, что очень важно, чтобы не вызвать у морских млекопитающих дополнительный стресс».
Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в естественную среду 27 июня, вторую, из трёх косаток, — 16 июля.